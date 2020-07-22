Два человека пострадали в жестком ДТП в центре Барнаула

Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна в Барнауле. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.
Столкнулись "Шевроле Нива" и Toyota 4Runner. В результате аварии оба автомобиля отбросило на тротуар. К счастью, никого из пешеходов не задело.
С травмами в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи доставили 34-летнего водителя "Нивы" и его 37-летнюю пассажирку.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
Там светофор.
однако тойота не успел проскочить
Понял. Спасибо.