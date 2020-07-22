Проект по созданию системы автоматической фото- и видеофиксации полиса ОСАГО по номеру автомобиля готовят к старту.
Как сообщает "Газета.Ru", страховщики смогут передавать всю необходимую информацию в ГИБДД, уже с сентября 2020 года. Во многом это стало возможно благодаря запуску новой IT-платформы.
Источники издания в страховых компаниях утверждают, что штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД начнут уже с начала этой осени. Уже завершаются все подготовительные мероприятия.
Страховщики утверждают, что система фиксации заработает практически одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО в начале сентября 2020 года.
Ранее система уже прошла пробный запуск в Москве. Это позволило выявить 700 тысяч нарушений. Водителям без страховки рассылали письма с призывом ее оформить.
Во время тестирования проявились проблемы с синхронизацией сведений страховых компаний с базами ГИБДД и ЦОДД. Страховщики утверждают, что их удалось решить благодаря новой единой автоматизированной информационной системе.
Комментарии
Ну и ценник соответственно на ОСАГУ надо бы поднять, а то расходы надо же переложить на авточелядь.