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Новости

Штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по камерам планируют с осени

, ИА "Амител"
Страховщики готовы передавать необходимую информацию в ГИБДД уже с сентября
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Проект по созданию системы автоматической фото- и видеофиксации полиса ОСАГО по номеру автомобиля готовят к старту.

Как сообщает "Газета.Ru", страховщики смогут передавать всю необходимую информацию в ГИБДД, уже с сентября 2020 года. Во многом это стало возможно благодаря запуску новой IT-платформы.

Источники издания в страховых компаниях утверждают, что штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД начнут уже с начала этой осени. Уже завершаются все подготовительные мероприятия.

Страховщики утверждают, что система фиксации заработает практически одновременно с вступлением в силу поправок в ОСАГО в начале сентября 2020 года.

Ранее система уже прошла пробный запуск в Москве. Это позволило выявить 700 тысяч нарушений. Водителям без страховки рассылали письма с призывом ее оформить.

Во время тестирования проявились проблемы с синхронизацией сведений страховых компаний с базами ГИБДД и ЦОДД. Страховщики утверждают, что их удалось решить благодаря новой единой автоматизированной информационной системе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2020 16:54
- гость -

Ну и ценник соответственно на ОСАГУ надо бы поднять, а то расходы надо же переложить на авточелядь.

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