Российский врач во второй раз заразился коронавирусом

Медицинский работник во Владимирской области второй раз за два месяца заболел коронавирусной инфекцией, сообщает РИА "Новости".
Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения, уточнив, что случай, скорее, исключение, чем тенденция.
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека", – пояснили в Минздраве.
Пресс-служба ведомства уточнила, что готовящаяся к выпуску вакцина будет формировать стойкий иммунитет и должна эффективно защитить от заражения COVID-19.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что регионы прошли пик заболеваемости коронавирусом. По его словам, на это указывает статистика.
При этом, по словам Тавадяна, в некоторых регионах ситуация все еще сложная. В "красной" зоне остаются Оренбургская, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области, а также Коми, Севастополь, Крым, Удмуртия, Ненецкий АО, Еврейская автономная область и Алтайский край.
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