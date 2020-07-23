Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил методы, которые помогут избавиться от болей в спине. Об этом эксперт рассказал в эфире канала "Россия 1".
По словам врача, недомогания в большинстве случаев возникают из-за неловких движений, из-за которых межпозвоночный диск сдавливает нерв. Не стоит при дискомфорте в спине исключать и наличие грыжи или спазма.
Однако чаще всего боли в спине могут быть вызваны неудобством, усталостью или общим расстройством организма. В этом случае прибегать к хирургическому вмешательству бессмысленно, считает врач.
"У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99% это неправда", – сказал Мясников.
Ведущий добавил, что для избавления от боли в спине следует выбрать кровать с жестким матрасом, сбросить лишний вес и почаще заниматься гимнастикой.
Комментарии
Прав.
А что есть кто это не знал?
Куда дели целую кучу рекламы???
Это как?
--------
Нары
Онже вроде говорил, что работал в США, дак собсно вопрос то в чём, этож как там надо надокторить, чтобы савлить оттэдова на родину то?
надоел уже этот клоун, ничего общего с медициной не имеющий
А что, без наличия грыжи кого-то посылают на операцию? Еще и с грыжей не всегда. Как он себе представляет хирургическое вмешательство, если позвоночник в норме? Клоун.
да, месный, да. человек уехал добровольно на родину практически из рая на земле. так бывает!
23.07.2020 08:56
- гость -
Ага, так бывает когда работник из тебя как изговнапалка
3.07.2020 08:38
месный
Онже вроде говорил, что работал в США, дак собсно вопрос то в чём, этож как там надо надокторить, чтобы савлить оттэдова на родину то?
Так там пахать надо, а здесь можно деньги зарабатывать неся чушь с голубого экрана
23.07.2020 09:09
- гость -
Ну врачи то там прям уработались ага. Скорее всего врачь из него как из меня балерина.