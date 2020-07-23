В Барнауле отремонтировали более 10 тысяч квадратных метров тротуаров

В строительном сезоне 2020 года в Барнауле планируют отремонтировать более 16,5 тысячи квадратных метров тротуаров, сообщает пресс-центр мэрии.
Работами занимается МБУ "Автодорстрой". 22 июля бригада ДЭУ Октябрьского района асфальтировала участки пешеходных дорожек на улице Эмилии Алексеевой в границах улиц Глушкова и 5-й Западной. Всего на участке восстановят около 800 квадратных метров тротуаров.
Суммарно на сегодняшний день отремонтировано 10,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Работы завершены по улицам Чайковского, 50 лет СССР, на участках Малахова, Гущина, Герцена, 42-й Краснознаменной Бригады и других. Закончить текущий ремонт планируется до конца августа.
Комментарии
В Барнауле вообще всё делается в гигантских масштабах. Тротуары ремонтируются тысячами квадратных метров, снег вывозится тысячами тонн и т.д. Но делается это видимо под покровом ночи, потому как не видно ничего этого, только в новостях читаешь и диву даёшься....
если положить одну асфальтовую заплату на яму 50 на 50 см на тротуаре длиной в 1 км, то в отчетах можно написать, что отремонтирован 1 км, ну, или 1000 кв метров...
А зачем вы живете в этом городе, если вас в нем все не устраивает? рядом есть прекрасный Новосиб...
закрывайте Барнаул всех переселяйте в прекрасный НСБ
М-да тротуары в м2, строители мать в*шу
километрами они только в прекрасной Москве измеряются))))