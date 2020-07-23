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А был ли ковид? Зарплата в Алтайском крае выросла на 7,5%, "не испугавшись" пандемии

, ИА "Амител"
При этом безработных стало намного больше

Зарплаты в Алтайском крае продолжают расти, невзирая на пандемию и ее последствия. По крайней мере, так считает крайстат. А вот эксперты иллюзий не строят – дотационный регион со слабой экономикой давно не показывает выдающихся результатов. Есть, правда, и плюсы: падение уровня жизни в Алтайском крае будет не таким сильным, как в наиболее развитых территориях. Подробнее о том, как меняются доходы жителей края и на какую помощь регион может рассчитывать от федерального центра – в обзоре amic.ru.

Апрельские зарплаты и период нерабочих дней

Первым полноценным месяцем после начала пандемии, когда население почувствовало на себе ограничительные меры, стал апрель. За это время зарплата в регионе снизилась на символические 1,6 % в сравнении с мартом и составила 28 513 рублей.

Правда, если смотреть более детально, то в отдельных отраслях зарплаты упали сразу на четверть, невзирая на требование президента полностью сохранить доход за период "нерабочих дней".

Наиболее серьезно пострадали производители автотранспортных средств – их зарплата за апрель стала меньше на 25 %; работники общепита (-13,3 %), а также грузоперевозок (-11 %). При этом, как ни странно, серьезно прибавили в доходах в сравнении с мартом занятые в производстве резины и пластмассы (+29,1 %), в обеспечении электроэнергией и газом (+17,8 %), в строительстве (+17 %).

Самая низкая зарплата в апреле зафиксирована у сотрудников гостиниц и общепита – 15 241 рубль, производителей мебели – 17 596 рублей, перевозчиков грузов – 17 676 рублей. А больше всех в этот период доход у работников железнодорожного транспорта по перевозке грузов – 54 049 рублей, трубопроводного транспорта – 52 119 рублей, финансистов и страховщиков – 49 993 рубля.

В целом зарплата за январь-апрель 2020 года выросла на 7,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть пандемия не сказалась на благосостоянии жителей края. Во всяком случае, так считает Алтайкрайстат.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил, что Алтайскому краю не привыкать жить в тяжелых экономических условиях. "У нас в регионе уже давно депрессивное состояние экономики. Это только наша власть пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Для нас это не в диковинку", – заметил доцент.

По мнению экономиста, о кризисе говорить не совсем правильно. С точки зрения экономической теории более точным будет термин "рецессия", а кризис – это более глубокое и фундаментальное понятие, применяемое, когда речь идет уже о системных изменениях. "Фактически рецессия – это два квартала отрицательного роста ВВП. А кризис – это смена системной парадигмы развития экономики. В этом плане кризис еще не наступил, хотя его предвестники уже, как говорится, маячат на горизонте", – отмечает ученый.

Майские парадоксы

А тем временем, невзирая на последствия коронавируса, крайстат вновь нашел повод для оптимизма при подсчетах средней зарплаты по региону.

Согласно актуальным данным, в среднем оклад одного работника в последний месяц весны составил 29 936 рублей, что на 5 % больше (!), чем в апреле. Справедливости ради, несмотря на общий рост, в некоторых отраслях заметно проседание. Представители отдельных профессий в Алтайском крае во второй месяц пандемии потеряли свыше 10 % своего дохода.

Больше всего зарплата в мае снизилась у металлургов – на 17,6 %, пассажироперевозчиков на железной дороге (12,6 %), у работников полиграфии (9,7 %) и строителей (9,6%). Если говорить о тех, у кого зарплата в мае все же повысилась, наиболее значительные цифры продемонстрировали представители сферы образования (+21,4 %), растениеводства и животноводства (+16,8 %), здравоохранения (+16,7 %).

В среднем зарплата за первые пять месяцев 2020 года выросла на 7,5 % в сравнении с январем-маем 2019 года и составила 28 282 рубля.

Ижболдин-Кронберг отмечает теневую составляющую экономики, подчеркивая, что даже в этом секторе падают зарплаты, потому что покупательная способность населения снижается. "Велика доля самозанятых, чьи доходы в подсчетах не отражаются, существует мелкая торговля на интернет-площадках, переводы от родственников из других регионов, "серые" зарплаты и так далее. Кроме того, не стоит забывать о кредитах – это фактор, которым охвачена существенная часть населения. То есть при указанной зарплате в 15 тысяч рублей реально человек может получать, скажем, 30 тысяч или даже больше", – объяснил эксперт.

Армия безработных

Не менее тревожная ситуация складывается на рынке труда Алтайского края. Фактически она продолжает ухудшаться с каждым месяцем, несмотря на частичную отмену коронавирусных ограничений. Согласно данным регионального Управления по труду на 1 июля текущего года, количество официально безработных граждан приближается к 30 тысячам. Сколько людей не пожелали встать на биржу труда, подсчитать сложно, но это число как минимум не уступает официальным данным.

Так, по состоянию на 1 июля, в регионе количество безработных, состоящих на учете, выросло почти на 5 тысяч человек. При этом в том же периоде 2019 года на учете состояло в 1,7 раза меньше жителей края. Уровень безработицы к трудоспособному населению составил 2,3 %, месяцем ранее он был на уровне 1,9 %, а в 2019 году – 1,3 %.

Из 29 тысяч безработных 26 тысячам человек назначено пособие, что говорит о проблемах с трудоустройством на новое место. Количество нуждающихся в пособии в сравнении с 2019 годом выросло в 1,8 раза.

Более того, положение жителей региона усугубляется низкой потребностью в персонале. В крае наблюдается напряженность, поскольку на одну вакансию в среднем претендует 2,1 человека. По актуальным данным, на предприятиях края требуется более 15,4 тысячи работников, что более чем в два раза меньше потенциальных соискателей. В 2019 году такая потребность превышала 21 тысячу вакансий.

Отметим, что в Алтайском крае постепенно возобновляется работа различных отраслей в связи с ослаблением эпидемических ограничений. Однако не все предприятия, а значит и сотрудники, "пережили" режим самоизоляции и нерабочих дней. Отдельные компании прекратили свою деятельность, другие – сильно урезали штат.

Помощь от федералов

Ситуацией с безработицей обеспокоены и федеральные власти. В начале июля из резервного фонда правительства РФ было выделено более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах занятости, выросло в 3,5 раза – до 3 млн человек.

В связи с этим правительство РФ выделило регионам средства из резервного фонда. Деньги направлены на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест в условиях пандемии. При этом Алтайскому краю достанется самая маленькая в СФО сумма – 15 млн рублей. Для сравнения: Красноярский край и Кемеровская область получат более 100 млн рублей каждый.

Данная помощь предназначена гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным, которым предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Также часть этих денег направят предприятиям, где сотрудников перевели на неполную занятость – они смогут организовать дополнительные временные рабочие места.

Предполагается, что эти меры позволят временно трудоустроить по всей России более 80 тысяч человек. Таким образом, средняя сумма, выделенная на человека, составляет около 50 тысяч рублей. Исходя из этого, в Алтайском крае помочь смогут более 300 работникам.

"Сидите вы, ребята, тихо"

А вот географ-экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич считает, что Алтайский край пострадал от экономических последствий коронавируса не так сильно, как более развитые регионы.

"Если мы берем Алтайский край, то у него ситуация такая: во-первых, это край относительно высокодотационный, 40% его дохода – это помощь, которая поступает сверху. Если мы берем темпы падения, то они не такие серьезные. У аграриев, у пищевиков такого сильного спада не было. Ну, может быть, там "Алтайкокс" или вагоностроительный завод в Новоалтайске... А все остальное в "пищевке" более-менее ничего", – прокомментировала ситуацию в регионе Зубаревич в эфире программы "Огонек Тайги".

Кроме того, эксперт считает, что прогнозируемые потери краевого бюджета не выглядят критично на фоне соседей, которым в недалекой перспективе придется куда тяжелее: "Минус 10% – собственные доходы. По стране – минус четверть. А у вас минус 10%. Пока еще ничего".

Профессор отмечает, что помощь, которую получил Алтайский край, несопоставима со средними цифрами по стране. Разница доходит до 50%, и эти цифры – не в пользу региона. "В общем, сидите вы, ребята, тихо", – делает вывод Зубаревич.

При этом эксперт советует повременить с переездом в более благополучные регионы, так как они будут переживать финансовые последствия коронавируса намного ощутимее, чем Алтайский край.

"Другое дело, что те, кто перебирался в Новосибирск – а алтайцы и кемеровчане они как-то имеют такую привычку – вы в голове-то держите, что у Новосибирска сейчас не лучшие времена совсем. И с рабочими местами будет не здорово. <...> Алтайский край – да, его стукнуло, но гораздо мягче, чем многих других", – подытожила Зубаревич.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.07.2020 12:33
- гость -

в смысле выросла???
кого сократили, премии нет
я лично получила в июне 26 тысяч
в апреле 0,00 потому что в больнице пролежала
в мае всех в отпуск отправляли

23.07.2020 12:36
- гость -

Алтайскому краю не привыкать жить в тяжелых экономических условиях. "У нас в регионе уже давно депрессивное состояние экономики. Это только наша власть пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Для нас это не в диковинку.
.....................................................................................................................................

Лучше не скажешь!

23.07.2020 12:42
- гость -

может лучше написать-а была ли зарплата?

23.07.2020 12:44
- гость -

Манипуляции напёрсточников Алтайкрайстата.

23.07.2020 12:54
- гость -

Блин ну реально... Я как получал 15 так и получаю, в пандемию мы фигарили...

23.07.2020 12:58
- гость -

У меня до 12 опускалась. Обычно и до 20 не дотягивает.

23.07.2020 13:02
- гость -

ЗП около 250 в зеленых. Это около 8 долларов в день. Высшее образование, дети.

23.07.2020 13:04
гость

У кого выросла ? Отзовитесь! Сколько можно лапшу вешать?

23.07.2020 13:08
- гость -

Ни на копейку не выросла!!!!!

23.07.2020 13:08
гость

Понятно что, если доход нормальный, то и при падении в 10% проживешь, а если з\п около прожиточного минимума (который вообще не является прожиточным), то даже падение на 2%- это уже катастрофа.

23.07.2020 13:13
- гость -

В целом зарплата за январь-апрель 2020 года выросла на 7,8 %

ложь-наглая ложь-статистика...
не выросла, но и не снизилась.

23.07.2020 13:19
- гость -

в апреле 0,00 потому что в больнице пролежала

-А больничный в зависимости от стажа до 100%?

здравоохранения (+16,7 %)

- у медиков за счет ковидных выплат.

23.07.2020 13:29
- гость -

"как ни странно, серьезно прибавили в доходах в сравнении с мартом занятые в производстве резины и пластмассы (+29,1 %)"

Почему мне, обычному читателю, совершенно далекому от этой, отрасли не странно?
Загляните в прошломесячный свой отчет. В этой отрасли было сильное проседание. Сейчас просто восстановились и копеечку прибавили

23.07.2020 13:48
- гость -

Статистика - искусство жонглирования цифрами.
До сих пор используют среднюю зарплату - а ведь она мало информативности несет, как средняя температура по больнице. У кого-то она под 40, кто-то в морге уже - а в среднем нормально.
Оценивать доходы по объемам потребления - очень умно, да. Кое-кто жрет как не в себя, и выправляет им статистику. Включать кредиты в доходы - это вообще гениальная мысль.
Считать безработных по количеству зарегистрированных на бирже? А кому охота волокититься с бюрократией ради 800 рублей. Вы возьмите всех работоспособных, вычтите официально трудоустроенных, и получатся более-менее реальные цифры. Но кому это надо, ведь наверху хотят красивые отчеты про рост надоев.

23.07.2020 13:58
- гость -

я бюджетник-упала на 20% в июне

23.07.2020 14:13
- гость -

ФСБ и Росгвардии добавили денег чтобы чутче пасли "красную зону". Вот средняя зарплата и выросла. Советы заводы строили и людям работу давали вот и рос реальный продукт, а РФ только банки и кредиты плодит вот и результат. Сами себе в ногу стреляют.

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