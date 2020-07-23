Трамп назвал Путина умным правителем

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпин и главу Турции Тайипа Эрдогана правителями с острым умом, пишет "Лента".
Американский лидер отметил, что Соединенным Штатам нужен такой же президент, но своего оппонента Джо Байдена он таковым не считает.
"Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", – сказал Трамп.
Он отметил, что Америка имеет дело с людьми, которые готовы в любой момент ей навредить, и если это произойдет "нужно быть сообразительнее их".
Комментарии
Сравнить этих троих? Это такое хитрое оскорбление Си Цзиньпина?
Может Путину баллотироваться на пост президента США! Наведет там порядок!!!