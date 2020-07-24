Не там копали. Кто оставляет без связи и интернета абонентов "Ростелекома"

В большинстве случаев внеплановое отключение интернета происходит вовсе не по вине провайдера. Главная причина – порыв линий во время строительных или ремонтных работ на участках, где проложены кабели. За первые полгода 2020-го "Ростелеком" зафиксировал 16 повреждений в Алтайском крае и Республике Алтай. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.
В компании рассказали, что земляные работы нельзя проводить без разрешения оператора. И тем не менее именно действия сторонних компаний становятся причиной повреждений. Как правило, это тепло-, водоснабжающие организации, строительные компании и администрации.
"Неправомерные действия организаций приводят к отсутствию связи и доступа в интернет. Наши абоненты терпят неудобства, несут финансовые потери, это мешает оперативной работе экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения и госведомств. Мы призываем население и организации соблюдать порядок согласования работ", – сказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
Часто порча сетей действительно происходит случайно, и виновник добровольно компенсирует ущерб. Например, в апреле администрация села Березовка Краснощековского района не согласовала работы и повредила оптический кабель. В итоге 256 жителей этого и соседнего села остались без телефонной связи и интернета. После выставления претензий сельский совет возместил ущерб в полном объеме.
В некоторых случаях "Ростелекому" приходилось обращаться в полицию. Так, в конце июня во Власихе при строительстве дороги был поврежден оптический кабель провайдера. Без связи остались 20 абонентов. Сейчас органы ведут поиски виновника.
Сообщить о повреждениях, несанкционированных строительных работах или получить консультацию можно круглосуточно по бесплатной горячей линии 8-800-1000-800. Вызов специалиста и подготовка документов бесплатные.
Комментарии
Кто оставляет без связи и интернета ... сейчас вроде - каждый сам за себя.
Или есть энто в законе?