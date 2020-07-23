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В России предложили запретить оформление кредитов через приложения на смартфонах

, ИА "Амител"
Мошенники используют такой способ для воровства заемных денег
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил Центробанку запретить оформление кредитов через мобильные приложения, сообщает RT со ссылкой на письмо Эльвире Набиуллиной.

Курдесов считает, что в последнее время участились случаи оформления кредитов мошенниками через мобильные телефоны. Злоумышленники получают доступ к смартфонам жертв, подают заявки на кредиты, а после обналичивают полученные средства. При этом хакеры действуют по отработанной схеме.

Глава движения попросил Набиуллину рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2020 15:17
- гость -

Слышали мы про этого гуся. Чего он только не предлагал запретить, ныне вот до кредитов добрался. А не пойти ли ему со своими прожектами сплошных запретов по адресу самому короткому?

23.07.2020 15:28
- гость -

Разумно. Ты должен явиться в банк чтобы тебе там понавешали всякой шляпы наподобие страховок.

23.07.2020 15:28
Плов

Ваще надо карты запретить и хранить деревянные под матрасом. Безопасность так сказать, а то наше лживое государство может и счета заморозить. И как же без очередей в зеленом г0внобанке.

23.07.2020 15:31
- гость -

Пришел купить смартфон в кредит взамен кнопочного, а фиг тебе у тебя смартфона нетути!

23.07.2020 16:07
- гость -

А по-моему разумно. Но лучше бы коллекторов запретили. Ведь 100% криминал.

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