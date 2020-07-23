В России предложили запретить оформление кредитов через приложения на смартфонах

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил Центробанку запретить оформление кредитов через мобильные приложения, сообщает RT со ссылкой на письмо Эльвире Набиуллиной.
Курдесов считает, что в последнее время участились случаи оформления кредитов мошенниками через мобильные телефоны. Злоумышленники получают доступ к смартфонам жертв, подают заявки на кредиты, а после обналичивают полученные средства. При этом хакеры действуют по отработанной схеме.
Глава движения попросил Набиуллину рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения.
Комментарии
Слышали мы про этого гуся. Чего он только не предлагал запретить, ныне вот до кредитов добрался. А не пойти ли ему со своими прожектами сплошных запретов по адресу самому короткому?
Разумно. Ты должен явиться в банк чтобы тебе там понавешали всякой шляпы наподобие страховок.
Ваще надо карты запретить и хранить деревянные под матрасом. Безопасность так сказать, а то наше лживое государство может и счета заморозить. И как же без очередей в зеленом г0внобанке.
Пришел купить смартфон в кредит взамен кнопочного, а фиг тебе у тебя смартфона нетути!
А по-моему разумно. Но лучше бы коллекторов запретили. Ведь 100% криминал.