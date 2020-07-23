Молочная пробка. Запасы продукции на складах Алтайского края выросли в два-три раза

Запасы молочной продукции на складах Алтайского края выросли в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 июля рассказал начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Общий объем скопившейся продукции оценивается в 4,8 млрд рублей.
По остаткам сыров объемы увеличились в два раза, по сливочному маслу – почти в три, по сухому цельному молоку – на 10-20%, по сыворотке – почти в три раза. По словам Большакова, сейчас производители изыскивают новые формы реализации продукции. В том числе предприятия пытаются работать с торговыми сетями за пределами Алтайского края.
Большаков отметил, что ситуация – сезонная, и она повторяется из года в год. Кроме того, этому поспособствовало и снижение потребления в соцучреждениях, которые закрылись с началом эпидемии коронавируса в регионе.
Комментарии
Цены снизить слабо?
Закопайте бульдозером. И просите помощи. Тупни.
Цены снизить им не слабо, снизят долю молока в молочных продуктах и могут снизить цену.
В июне не было того масла, которое я покупаю, перепробовал много разных видов и дорогих и самых дорогих и дешёвых, настоящего масла я не нашёл в магазинах. В лучшем случае это просто очень густые сливки. А потом боремся с холестерином в крови, когда эту пальму едим.