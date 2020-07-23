В Алтайском крае создадут новую туристическую зону "Большая Белокуриха"

В Алтайском крае создадут курортный регион в зоне предгорья, сообщает пресс-служба Алтайского государственного университета.
Над проектом новой туристической зоны работают специалисты из АлтГУ по заказу компании "Курорт Белокуриха". По предварительным данным, в состав "Большой Белокурихи" войдут Смоленский, Солонешенский и Алтайский районы.
Главная задача – открыть туристам живописный доступ к горе Белуха через наиболее привлекательные места алтайского предгорья. Создание курортного региона позволит Белокурихе входить в крупные нацпроекты, получать помощь в продвижении и развитии инфраструктуры.
По словам замгендиректора ЗАО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, предгорья Алтая представляют собой уникальную местность, которой не хватает только инфраструктуры, но ее можно развить в случае поддержки правительства.
Комментарии
То что есть до ума доведите.
Каким образом к Смоленскому району пристегнули гору Белуха?