Фильм "Земляне" обрел небывалую популярность после обращения Зеленского

Фильм "Земляне" поднялся в поисковых трендах после ситуации с захватом заложников в Луцке. Все из-за обращения, которое записал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. Захватчик потребовал, чтобы глава государства в своих социальных сетях призвал всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Зеленский требование выполнил, благодаря чему часть заложников удалось вывести из автобуса.
Позднее злоумышленник отпустил всех людей, сам вышел на улицу и сдался, а картина обрела неожиданную популярность, которая длилась недолго. Фильм довольно скоро перестали искать.
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