"2020, остановись!" В Алтайском крае вредители уничтожили урожай подсолнечника

Фото: "Barnaul 22"
Жители Волчихинского района Алтайского края показали урожай подсолнечника, стебли и листья которого почти полностью уничтожены вредителями. Фото и видео опубликовано в паблике "Barnaul 22".
На видеозаписи видно, как личинки лугового мотылька почти полностью облепили сельскохозяйственную технику, ползая даже по отвесным поверхностям. На фотографиях же фермеры показали полностью обглоданные листья подсолнечника.
Как объяснил один из комментаторов, причиной подобного бедствия могла стать пропущенная стадия яиц, когда обработка помогла бы избавиться от паразитов, а другой сообщил о схожей проблеме на полях Новокузнецка.
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