Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов, увеличилось на Алтае

Пять выпускников в Алтайском крае набрали максимальный балл за ЕГЭ по математике. В 2019 году таких было двое, пишет официальный сайт региона.
"Мне не трудно было сдавать ЕГЭ, потому что я долго и усердно к нему готовился. Но я и представить не мог, что смогу набрать 100 баллов за экзамен. Никаких секретов в подготовке у меня не было. Занимался на уроках у Алины Геннадьевны Ждановой, на курсах у Александра Николаевича Аполонского и Марины Викторовны Новицкой. Я думаю, каждый способен набрать высокий балл, но для этого надо трудиться", — поделился впечатлениями выпускник Бийского лицея-интерната Алтайского края Семен Саприн.
В региональном Минобразования добавили, что апелляции на результаты экзаменов принимаются 24 и 27 июля.
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