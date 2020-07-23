Больше 180 повреждений обнаружено на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле

Специалисты СГК выявили 181 повреждение на теплосетях по контуру ТЭЦ-3. В прошлом году их было 277.
82 найденные неполадки уже устранены. Завершить ремонт остальных и возобновить подачу воды жителям планируют 3 августа.
"Большая часть повреждений (109) была обнаружена на внутриквартальных тепловых сетях. Остальные 72 – дефекты магистральных трубопроводов. В дальнейшем возможен незначительный прирост количества повреждений при заполнении теплосетей", – пишет пресс-служба барнаульской мэрии.
Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 находится 1 328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.
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