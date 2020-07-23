На нескольких улицах Барнаула установят новые дорожные знаки

В Барнауле на нескольких участках улиц появятся новые дорожные знаки, сообщает пресс-центр мэрии.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города объяснили, что указатели необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц.
Так, 3 августа на проезде в районе улицы Партизанской, 88, установят знаки, ограничивающие стоянку транспортных средств. С 10 августа такие же указатели разместят возле домов № 25 и 29 на улице Северо-Западной.
Также знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, с 13 августа появятся на следующих участках городских дорог:
- в переулке Радищева, от Партизанской до Пролетарской;
- возле дома по адресу Чудненко, 62;
- на улице Гущина, от Малахова до дома 150/2.
Кроме того, в переулке Ядринцева, от Ползунова до Пушкина, изменится схема движения транспорта. Теперь приоритет получат автомобили, двигающиеся от улицы Никитина и далее по Ползунова в сторону переулка Циолковского. Там необходимые знаки установят с 5 августа.
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