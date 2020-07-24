Власти могут разрешить ввоз в Россию дешевого бензина

Министерство энергетики России может разрешить поставки дешевого бензина и дизельного топлива из заграницы. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Предположительная дата отмены ограничений, которые действовали со 2 июня не указывается, однако в случае утверждения документ немедленно вступит в силу. Запрет вводился на период до 1 октября, но на прошлой неделе Минэнерго и ФАС отметили, что рассматривают возможность снятия запрета в связи с возросшим спросом на рынке.
Как отмечается в пояснительной записке, за время действия запрета нефтеперерабатывающие заводы России нарастили производство, а на рынке установился баланс спроса и предложения.
Комментарии
Много в бензобаке не привезешь...
Лучше бы люди в России задумались над тем, а как же так получается, что в стране богатой нефтью бензин стоит дороже чем соседних странах?
В Венесуэле 1,43 рублей за литр
Иран 4,56
Саудовская Аравия 27,42
Казахстан 29,84
Лучше бы люди в России задумались над тем, а как же так получается, что в стране богатой нефтью бензин стоит дороже чем соседних странах?
Всё зависит от акциза, а не от нефти. Вова с корешами за 20 лет так и не научился зарабатывать деньги в бюджет, кроме как продать ресурсы и собрать налоги.
Неопределённое местоимение будущего времени "могут" говорит за себя своей неопределённостью ,а "Предположительная дата отмены ограничений, которые действовали со 2 июня не указывается" лишь подтверждает маловероятность события.
Даже если и разрешат ввоз дешёвого бензина , то не стоит ждать низкой цены его на АЗС - увеличится лишь так называемый "навар" дельцов , допущенных к "спецоперации" по целях интенсификации обогащения.
*как вариант.
которые действовали со 2 июня
До 2 июня не было ограничений ? , где дешевый бензин то был?