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Новости

Власти могут разрешить ввоз в Россию дешевого бензина

, ИА "Амител"
Минэнерго готовится снять ограничения на импорт топлива
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министерство энергетики России может разрешить поставки дешевого бензина и дизельного топлива из заграницы. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предположительная дата отмены ограничений, которые действовали со 2 июня не указывается, однако в случае утверждения документ немедленно вступит в силу. Запрет вводился на период до 1 октября, но на прошлой неделе Минэнерго и ФАС отметили, что рассматривают возможность снятия запрета в связи с возросшим спросом на рынке.

Как отмечается в пояснительной записке, за время действия запрета нефтеперерабатывающие заводы России нарастили производство, а на рынке установился баланс спроса и предложения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.07.2020 06:34
- гость -

Много в бензобаке не привезешь...

24.07.2020 06:36
- гость -

Лучше бы люди в России задумались над тем, а как же так получается, что в стране богатой нефтью бензин стоит дороже чем соседних странах?

24.07.2020 06:47
- гость -

В Венесуэле 1,43 рублей за литр
Иран 4,56
Саудовская Аравия 27,42
Казахстан 29,84

24.07.2020 07:36
Пионер

Лучше бы люди в России задумались над тем, а как же так получается, что в стране богатой нефтью бензин стоит дороже чем соседних странах?

Всё зависит от акциза, а не от нефти. Вова с корешами за 20 лет так и не научился зарабатывать деньги в бюджет, кроме как продать ресурсы и собрать налоги.

24.07.2020 07:55
CALIBR

Неопределённое местоимение будущего времени "могут" говорит за себя своей неопределённостью ,а "Предположительная дата отмены ограничений, которые действовали со 2 июня не указывается" лишь подтверждает маловероятность события.
Даже если и разрешат ввоз дешёвого бензина , то не стоит ждать низкой цены его на АЗС - увеличится лишь так называемый "навар" дельцов , допущенных к "спецоперации" по целях интенсификации обогащения.

*как вариант.

24.07.2020 08:26
- гость -

которые действовали со 2 июня

До 2 июня не было ограничений ? , где дешевый бензин то был?

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