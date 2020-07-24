В Горном Алтае повторно зацвел маральник

Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик в своем аккаунте в соцсети Facebook поделился фото цветущего маральника.
"После дождичка четверг на кордоне Кокши повторно расцвел маральник (рододендрон Ледебура)", – подписал снимок Усик.
Повторное цветение маральника летом – очень редкое явление. Немного чаще второй раз в году это растение распускает цветки осенью. Обычно же кустарник зацветает в конце апреля – начале мая.
В ботанике способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода называют ремонтантностью.
Маральник – полувечнозеленый декоративный кустарник семейства вересковых. На латыни его название звучит как рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii). Он достигает высоты 1,5 метра и диаметра кроны до 1,3 метра. Маральник распространен на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии, растет в подлесках хвойных лесов, субальпийском поясе гор.
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