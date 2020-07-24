Украинская студия GSC Game World на презентации Xbox показа первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2.
События снова развернутся в Чернобыльской зоне отчуждения. В коротком видео показали несколько пейзажей, подземелий, мутантов и аномалий. Авторы подчеркнули, что игра по-прежнему будет иметь множество концовок и сложных решений.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет примерно в 2021-2022 годах и будет временным эксклюзивом Xbox Series X и PC, но позже релиз состоится и на PlayStation 5.
Первая часть "S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля" вышла в 2007 году и стала культовой RPG на территории России и стран СНГ. Игру полюбили за атмосферу, сюжет и детально проработанный открытый мир. В 2008 и 2009 годах к игре вышли независимые дополнения "Чистое небо" и "Зов Припяти".
Комментарии
Весчь! Ждём с нетерпением....
думаю что киберпанк выйдет в 2077 году, А Сталекра-2 если наши правнуки увидят то это будет хорошо))
Опять, поди, графику наворотят и спровоцируют очередную необходимость апгрейда софта для соответствия требованиям игры. Кстати, надо бы вспомнить предыдущего сталкера в преддверии нового выпуска.