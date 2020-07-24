Пенсионеры заживо сгорели при пожаре в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Два человека погибли во время пожара в частном доме на территории села Буланиха в Зональном районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера вечером 23 июля. К тушению привлекли 14 человек, в том числе и добровольцев из Плешковского сельсовета.
На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
На месте происшествия обнаружили тела двоих пенсионеров – мужчины и женщины. Предварительной причиной возникновения возгорания называют неосторожность при курении. Точный вердикт вынесут по результатам пожарно-технической экспертизы.
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