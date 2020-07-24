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Новости

Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Авария произошла в Алтайском районе в ночь на 24 июля
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

В ночь на 24 июля в Алтайском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась в 02:45 на 45-м километре трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". 21-летний водитель Hyundai Avante нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093.

В результате 37-летний водитель отечественного авто и его 42-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой. Водитель Avante получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.

По факту ДТП проходит проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.07.2020 11:49
- гость -

отдохнули ...

24.07.2020 11:51
Человек

Ща местные автоэксперты отпишутся, будут умничать и давать всем дельные советы....

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