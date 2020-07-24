Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае

В ночь на 24 июля в Алтайском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась в 02:45 на 45-м километре трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". 21-летний водитель Hyundai Avante нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093.
В результате 37-летний водитель отечественного авто и его 42-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой. Водитель Avante получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.
По факту ДТП проходит проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
отдохнули ...
Ща местные автоэксперты отпишутся, будут умничать и давать всем дельные советы....