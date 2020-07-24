22 дороги отремонтируют в Барнауле по муниципальной программе

В 2020 году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" в краевой столице отремонтируют 22 участка дорог, сообщает пресс-служба мэрии.
Общая площадь зоны ремонта превысит 28,2 тысячи квадратных метров, а суммарная стоимость работ – 33,76 млн рублей.
До конца года, согласно проекту, отремонтируют участки следующих улиц:
– 1-я Малиновая (между улицами Московская и Кедровая);
– 1-я Степная (от ул. Маяковского до строения № 4);
– 2-й Кооперативный (от здания № 10 до ул. Советской Армии);
– Веселая (между улицами Сибирская и Пограничная);
– Весенняя (между улицами Сибирская и Пограничная);
– Конева (между зданиями № 86 и № 96);
– Коммунальная (от пр. Сибирского до строения № 19г);
– Красный Текстильщик (между улицами Меланжевая и Бехтерева);
– Крупской (от пер. Трудового до пр. Сибирского);
– Культурная (от пр. Сибирского до строения № 4);
– Лениногорская (между зданиями № 57 и № 24);
– Лесозаводская (между улицами 2-й Степная и 3-й Степная);
– Октября (в селе Гоньба);
– Рабочая (от здания № 53а до ул. Панкратова);
– Садгородская (от пр. Сибирского до бульвара 9 Января);
– Садовая (от ул. Микронной до пр. Коммунаров);
– Татарская;
– Тяпина (от пер. Конева до здания № 45);
– Фурманова (от строения № 72 до моста);
– Хлеборобная (от ул. Энтузиастов до дома № 2);
– Целинный (между улицами Волгоградская и Транзитная);
– Центральная (между зданиями № 35 и № 45).
Комментарии
Сделайте пожалуйста дорогу по Шевченко от Ядринцева до Челюскинцев и переулок революционный! Цент города, а дороги просто ужас