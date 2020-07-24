Томенко поручил выделить 10 млн рублей на оборудование для ДК

Еще 10 млн рублей направят на приобретение светового и звукового оборудования в Первомайском Доме культуры в Бийском районе, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Соответствующее заявление сделал губернатор Алтайского края во время выездного совещания в ответ на просьбу главы Бийского района Владимира Трухина.
"Я уже дал поручение, чтобы включили в планы этого года деньги на приобретение оборудования", – уточнил Виктор Томенко.
Реконструкция ДК в селе Первомайском идет с 2018 года. Суммарная стоимость работ достигла 95 млн рублей.
Последние транши на благоустройство территории сельского клуба – 4 млн рублей из федерального бюджета и 530 тысяч рублей – из районного.
Директор Первомайского Дома культуры Татьяна Басаргина рассказала, что вложения позволят запустить новые кружки и секции. В частности, откроют фото- и видеостудии, авиамодельный кружок и спортивные секции.
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