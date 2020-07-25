Путин поручил создать национальный парк в Алтайском крае

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками акции "МыВместе" составил ряд поручений. Их опубликовали на сайте Кремля.
Одним из них стало создание национального парка "Салаир" на территории Алтайского края. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Виктор Томенко.
Они должны до 1 октября 2020 года подготовить и выпустить нормативный акт о создании на территории Алтайского края нацпарка.
Как ранее писал amic.ru, главной задачей "Салаира" названо сохранение типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Эксперты считают, что зона нуждается в дополнительной защите от воздействия человека.
Планируется, что "Салаир" займет часть территории Заринского, Ельцовского и Тогульского районов. Он будет граничить с Кемеровской областью.
По итогам обсуждения специалистам поручено провести ряд выездных совещаний с субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории будущего нацпарка.
Кроме того, следует проработать вопрос о числе охотников, которым разрешат добычу зверей на специально отведенных для этого участках.
По предварительным данным, площадь парка превысит 160 тысяч гектаров.
Почти 78 тысяч из них придутся на Тогульский район (38,5 % от общей площади муниципального образования), более 58 тысяч – на Ельцовский (26,9 %), свыше 24 тысяч – на Заринский (4,7%).
На этой территории расположены черневая тайга с характерными для нее реликтовыми видами растений, сосновые, еловые, кедровые и уникальные леса из сибирской липы.
Также участок богат объектами историко-культурного наследия. В частности, это места первых русских поселений на Алтае, старый Екатерининский тракт и Уксунайская пещера.
Комментарии
Ну а чё. Живём в великой стране. Зарплаты большие, пенсии огромные. Можем себе позволить всего. А вот парков не хватает. В Канаде небось насмотрелись?