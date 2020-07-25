Жительница Барнаула показала опасные игры детей во дворе без детской площадки

Жительница Барнаула рассказала о том, что из-за отсутствия детской площадки дети в ее дворе играют на гаражах и погребах, подвергая себя опасности.
"Разгар лета, жара, дети гуляют... Панфиловцев, 25. Нет детской площадки, зато есть крыша подземных гаражей. А еще есть обвалившиеся погреба", – пишет автор поста.
В комментариях подписчики сообщества Barnaul22 разделились на два лагеря: одни с женщиной солидарны и считают, что такие места для прогулок действительно опасны для детей, а другие вспомнили свое детство и игры на гаражах.
"Все детство играли на гаражах, стройках и так далее. Ничего, живые все", – написал один из подписчиков.
Комментарии
Дети уже лет по 10-13. Они по версии жительницы в песочнице должны играть?
12:50
Под юбкой эта квочка их держать собирается лет до 20