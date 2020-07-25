"АлтайБаскет" к новому сезону сменил название

Алтайский баскетбольный клуб "АлтайБаскет" к новому сезону изменил название на БК "Барнаул". Клуб уже сменил названия в социальных сетях.
"О последних изменениях, произошедших в клубе, предполагается сообщить болельщикам во время онлайн-пресс-конференции, которую БК "Барнаул" проведет на YouTube ориентировочно на следующей неделе", – пишет "Алтайский спорт".
В комментариях под постом с новым логотипом команды болельщики высказали свое мнение о новом названии. Большинство изменений не одобряют: "Алтайбаскет" намного лучше звучит", "Нууу, ребята, хотелось чего-то посолиднее, оригинальнее. Чего-то более серьезного и стильного".
Комментарии
Надо лишить бюджетного финансирования всех этих пиявок в виде БК Барнаул. На игры ходят только родственники и пара дедушек. А деньги из города тянут. Пусть сами зарабатывают.