Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Шукшина

Губернатор Алтайского края в день рождения Василия Шукшина посетил гору Пикет. На своей странице в Instagram глава региона поздравил жителей с днем рождения Василия Шукшина.
"За время, которое я живу и работаю в Алтайском крае, удалось перечитать некоторые произведения Шукшина. Когда перечитываешь Шукшина, в его творчестве всегда открывается что-то новое, интересное, глубокое. Это захватывает и заставляет возвращаться к каким-то вещам снова и снова", — написал Томенко под фотографиями.
Губернатор добавил, что в Сростках обновят сцену на которой проходят концерты, посвященные Шушкину, а проект обновления обсудят с народом.
"Читайте, узнавайте, открывайте снова и снова!", — написал Томенко на доске пожеланий у музея в селе.
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