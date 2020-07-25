Пожар произошел на одном из барнаульских производств

Вечером 24 июля на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в одном из производственных цехов в Барнауле. К моменту прибытия пожарных вентиляционная камера горела открытым огнем.
"Здание, где произошел пожар, – трехэтажное, панельное, частично кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, освещение – электрическое. Размер строения 72х200 метров. Пожарные работали по повышенному рангу – 1 БИС. Сложность при тушении заключалась в том, что очаг возгорания находился в помещении вентиляционной шахты на крыше здания", – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Константин Костин.
Около получаса понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Благодаря оперативным действиям удалось остановить распространение огня.
В тушении принимали участие шесть единиц техники и 27 человек личного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Комментарии
освещение: электрическое.
— рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Константин Костин.
Ну так 2020 год! Неужели ещё остались здания с газовым освещением?
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