Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле

Специалисты Управления по делам ГОЧС г. Барнаула приняли участие в учениях по ликвидации разлива топлива на территории Барнаульского аэропорта. По легенде учений при разрушении наземного резервуара произошел разлив дизельного топлива объемом порядка 250 тонн, пишет пресс-служба мэрии.
Перед участниками были поставлены задачи по предупреждению и ликвидации разлива топлива, защите населения и окружающей среды от вредного воздействия, а также минимизации экологического ущерба.
"Учение проходило в три этапа с отработкой вопросов спасения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, эвакуации работников предприятия в безопасное место, локализации места аварийного разлива нефтепродукта, сбора и утилизации нефтешлама и в завершении – полной ликвидации последствий ЧС, восстановления вышедшего из строя оборудования, проведения рекультивации зараженного земельного участка", – говорится в сообщении.
Цели удалось достигнуть: условную аварию ликвидировали в короткие сроки.
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