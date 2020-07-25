Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров

29 июля во всем мире отмечается День тигра. Барнаульский зоопарк устроит для своих полосатых подопечных праздничное мероприятие.
"В 12:00 директор зоопарка проведёт показательное кормление кошек, расскажет огромное количество интересных историй, ответит на ваши вопросы, а в 18:00 на миниферме пройдет прогулка зоояслей", — говорится на странице зоопарка во "Вконтакте".
Стоимость билета, отмечают сотрудники, будет такой же как и в любой другой день. Предварительная продажа онлайн-билетов открыта на сайте барнаульского зоопарка.
Ранее в зоопарке показали прогулку маленьких амурских тигрят и львят. Зверей выгуливали на мини-ферме.
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