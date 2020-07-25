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Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров

, ИА "Амител"
Так сотрудники хотят отпраздновать международный день полосатых
Кадр из видео

Кадр из видео

29 июля во всем мире отмечается День тигра. Барнаульский зоопарк устроит для своих полосатых подопечных праздничное мероприятие. 

"В 12:00 директор зоопарка проведёт показательное кормление кошек, расскажет огромное количество интересных историй, ответит на ваши вопросы, а в 18:00 на миниферме пройдет прогулка зоояслей", — говорится на странице зоопарка во "Вконтакте".

Стоимость билета, отмечают сотрудники, будет такой же как и в любой другой день. Предварительная продажа онлайн-билетов открыта на сайте барнаульского зоопарка. 

Ранее в зоопарке показали прогулку маленьких амурских тигрят и львят. Зверей выгуливали на мини-ферме. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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