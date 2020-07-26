На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае

25 июля в Алтайском крае отмечали день рождения Василия Макаровича Шукшина. Писателю, актеру и режиссеру мог бы исполниться 91 год, рассказывает ОТР.
Отмечается, что из-за коронавируса в этом году празднование проходит достаточно скромно. Впервые за 40 лет отменили Шукшинские чтения.
"В родное село Шукшина съезжаются поклонники его творчества. Они поднимаются на гору Пикет, где стоит памятник писателю, а когда-то любил гулять и сам Шукшин", – пишет канал.
На ОТР добавили, что к дню рождения Шукшина в регионе подготовили две выставки, в том числе посвященную 60-летию окончания режиссером ВГИКа, а также запустили ряд проектов онлайн – лекции, викторины и своеобразный флешмоб: каждый может прислать фото с улицы имени Шукшина.
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