В Алтайском крае установили лимиты по охоте на животных на ближайший год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об утверждении лимитов и квот добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, сообщают в Минприроды Алтайского края.
Так, из 34 823 косуль сибирских, которые обитают в охотничьих угодьях края 2004 особи могут стать добычей охотников. При этом 1356 из них должны быть старше года и 640 в возрасте до года.
Из 10 379 лосей охотникам разрешили добыть 646 особей. 567 из них должны быть старше года и 79 — до года.
Также можно охотиться на благородного оленя. Из 4244 особей добычей могут стать 304, из них 265 — старше года и 39 — до года.
Лимит охоты на рысей составил 27 особей старше года. Всего в крае насчитали 452 таких хищника.
Кроме того, в охотугодьях региона насчитывается 1932 соболя, однако к добыче разрешили 598 особей старше года.
В министерстве отметили, что для каждого общедоступного охотугодья и охотхозяйства лимиты индивидуальны и зависят от численности обитающих там представителей животного мира. Тем не менее установленные значения добычи животных в промысловом сезоне 2020-2021 годов допустимы и не окажут пагубного воздействия на численность лимитируемых видов охотничьих ресурсов и окружающую среду.
Комментарии