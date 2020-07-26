75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю

За минувшую неделю в больницы Алтайского края обратились 75 человек с жалобами на укусы клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Пострадавших зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, а также в Баевском, Змеиногорском, Курьинском, Мамонтовском, Локтевском, Павловском, Родинском, Солонешенском, Тальменском, Тогульском, Топчихинском, Троицком, Усть-Пристанском, Чарышском и Шипуновском районах.
С начала сезона активности этих членистоногих (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 9196 человек, из них – 2694 ребенка до 14 лет. При этом в Барнауле с начала эпидсезона зарегистрировали 2835 человек, пострадавших от клещей, в том числе 703 ребенка.
У девяти взрослых жителей региона, в том числе у двух барнаульцев, выявили заражение клещевым вирусным энцефалитом. На лечении с подозрением на болезнь находится один взрослый житель края.
При исследовании клещей в 4,6% случаев специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 11,8% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от укусов зараженных клещей провели профилактическое лечение.
В ведомстве также напомнили, что сейчас в Алтайском крае сохраняется низкая активность клещей, однако опасность пострадать от их присасывания остается на протяжении всего теплого времени года. В связи с этим следует соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать отпугивающие средства.
Комментарии
Ответочка от живой природы за все наши добрые дела?
26.07.2020 15:53
- гость -
Они всегда были, при СССР их было дофигища в Горном, в Кемеровской области, на ДВ.
Вблизи областных центров и крупных городов их безжалостно травили в лесах, уничтожая в том числе всё остальное.
Сейчас стали использовать более гуманные средства, поэтому эти гадёнышы расплодились. Мигрируют они очень быстро на тех же птицах.
На даче при малейшем подозрении на ползание по телу нужно снять всю одежду и посмотреть, кто там ползает. Это лучшая профилактика. Защитная одежда не поможет, потому что они заползут в любую щель, через воротник или ширинку.
Вообще бы не помешало, на мой взгляд, протравить леса разок, негуманным средством.
26.07.2020 16:44
- гость -
Да я о том, что одних кусают, других нет.