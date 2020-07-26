Воскресенье, 26 Июль, 17:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
19°

812485 +5765
Обь
260см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю

, ИА "Амител"
В регионе сохраняется низкая активность этих паукообразных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшую неделю в больницы Алтайского края обратились 75 человек с жалобами на укусы клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Пострадавших зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, а также в Баевском, Змеиногорском, Курьинском, Мамонтовском, Локтевском, Павловском, Родинском, Солонешенском, Тальменском, Тогульском, Топчихинском, Троицком, Усть-Пристанском, Чарышском и Шипуновском районах.

С начала сезона активности этих членистоногих (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 9196 человек, из них – 2694 ребенка до 14 лет. При этом в Барнауле с начала эпидсезона зарегистрировали 2835 человек, пострадавших от клещей, в том числе 703 ребенка.

У девяти взрослых жителей региона, в том числе у двух барнаульцев, выявили заражение клещевым вирусным энцефалитом. На лечении с подозрением на болезнь находится один взрослый житель края.

При исследовании клещей в 4,6% случаев специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 11,8% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от укусов зараженных клещей провели профилактическое лечение.

В ведомстве также напомнили, что сейчас в Алтайском крае сохраняется низкая активность клещей, однако опасность пострадать от их присасывания остается на протяжении всего теплого времени года. В связи с этим следует соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать отпугивающие средства.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.07.2020 15:53
- гость -

Ответочка от живой природы за все наши добрые дела?

26.07.2020 16:44
- гость -

26.07.2020 15:53
- гость -

Они всегда были, при СССР их было дофигища в Горном, в Кемеровской области, на ДВ.
Вблизи областных центров и крупных городов их безжалостно травили в лесах, уничтожая в том числе всё остальное.
Сейчас стали использовать более гуманные средства, поэтому эти гадёнышы расплодились. Мигрируют они очень быстро на тех же птицах.
На даче при малейшем подозрении на ползание по телу нужно снять всю одежду и посмотреть, кто там ползает. Это лучшая профилактика. Защитная одежда не поможет, потому что они заползут в любую щель, через воротник или ширинку.
Вообще бы не помешало, на мой взгляд, протравить леса разок, негуманным средством.

26.07.2020 16:56
- гость -

26.07.2020 16:44
- гость -

Да я о том, что одних кусают, других нет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:49
В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее 1
16:16
Грузовик упал в яму на месте ремонтных работ в Барнауле 0
15:45
75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю 3
15:16
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19 3
14:49
В Алтайском крае установили лимиты по охоте на животных на ближайший год 1
14:19
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы 0
13:44
Жительница Барнаула отобрала драгоценности у соседки за отказ одолжить 100 рублей 0
13:13
Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной 11
12:40
За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом 15
12:15
"Он просто не выдержит". Наташа Королева прокомментировала аварию с Ефремовым 20
11:45
День Военно-Морского Флота начали праздновать в России 20
11:17
В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками 95
10:45
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ 9
10:11
В Республике Алтай работают сезонные спасательные посты 0
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 10
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 7
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае. Обновлено 0
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 1
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 1
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 1
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 7
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 1
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 28
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 5
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 6
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 29
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6
14:11
В России предложили способ остановить рост цен на бензин 7
13:38
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью 4
13:06
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Шукшина 5
12:32
"АлтайБаскет" к новому сезону сменил название 2
12:02
Жительница Барнаула показала опасные игры детей во дворе без детской площадки 7
11:37
Еще 138 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 7
11:04
Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 7
10:31
В Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом 0
10:06
Второй пожарный скончался после страшного ДТП с поездом 9
09:31
Хорохордин на Алтае встретился с одним из богатейших людей России 18
09:04
Ученые разработали препарат для предотвращения сердечного приступа 4
08:33
Путин поручил создать национальный парк в Алтайском крае 51
08:02
Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.