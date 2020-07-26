Алтайских водителей призывают отказаться от дальних поездок

Жителей Алтайского края призвали соблюдать меры осторожности в неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся 26 июля и ночью 27 июля.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что особенно осмотрительными следует быть автолюбителям. При возможности, лучше вообще отказаться от дальних поездок.
"Водителям рекомендуется соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью. При плохой видимости безопаснее остановиться и переждать, — уточнили в ведомстве. — При этом необходимо съехать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию".
Напомним, что на скользкой дороге не следует резко перестраиваться, тормозить и совершать прочие маневры, не убедившись в их безопасности.
Также автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать обгонов и проявлять должное внимание, проезжая в зоне пешеходных переходов.
В условиях плохой видимости следует включать противотуманные фары и снижать скорость до минимальной, чтобы успеть среагировать на изменение дорожной обстановки.
Комментарии