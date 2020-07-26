Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, что заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила подписчикам на своем аккаунте в Instagram.
Ивлеева уточнила, что вместе с ней заболел и ее муж – рэпер Алексей Узенюк (известен под творческим псевдонимом Элджей).
"Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!!", — предостерегла россиян телеведущая.
Как ранее писал amic.ru, Алексей Узенюк и Анастасия Ивлеева официально стали мужем и женой во второй половине 2019 года. О романтических отношениях между ними стало известно в 2018 году.
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