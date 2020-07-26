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Новости

Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

, ИА "Амител"
Телеведущая об этом рассказала в Instagram
Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, что заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила подписчикам на своем аккаунте в Instagram.

Ивлеева уточнила, что вместе с ней заболел и ее муж – рэпер Алексей Узенюк (известен под творческим псевдонимом Элджей).

"Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!!", — предостерегла россиян телеведущая.

Как ранее писал amic.ru, Алексей Узенюк и Анастасия Ивлеева официально стали мужем и женой во второй половине 2019 года. О романтических отношениях между ними стало известно в 2018 году.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2020 19:01
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