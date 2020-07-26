Обезболивающее из компонента взрывчатки создали в Алтайском крае

Ученые из Института проблем химико-энергетических технологий в Бийске совместно с коллегами их Томска разработали принципиально новый анальгетик, сообщают "Вести-Алтай".
В основу препарата легло вещество, из которого делают ракетное топливо и взрывчатку – глиоксаль. Из него синтезировали молекулу "гексаазаизовюрцитан", которая, как выяснилось, обладает мощным обезболивающим эффектом.
Изобретенный препарат назвали "Тиовюрцин". По эффекту воздействия оно сравнимо с опиоидными лекарствами, но в то же время не вызывает привыкания, утверждают исследователи.
"Он начинает очень быстро работать. Эффект развивается в первые два часа, уже полностью раскрывается. И может держаться до 17 часов, — заверила ведущий научный сотрудник лаборатории онкофармакологии НИИ фармакологии и регенеративной медицины Светлана Крылова. – "Тюаверцин", наш разрабатываемый анальгетик, не имеет побочных эффектов, которые присущи большинству анальгетических средств".
Испытания на животных успешно пройдены. Впереди клинические испытания с экспериментальной группой людей. Ученые утверждают, что они могут занять 7 лет. Но прежде необходимо добиться финансирования. Для этого изобретатели ведут переговоры с крупными российскими фармацевтическими компаниями.
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