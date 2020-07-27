Названы регионы-лидеры России по числу налоговых преступлений

Лидерами по числу налоговых преступлений в России стали Москва и Московская область, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на зампреда СКР генерала-полковника Елену Леоненко.
По ее данным, по количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96). Большинство из этих регионов держат лидерство и по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме ущерба.
Как объяснила Леоненко, количество налоговых преступлений в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, а поэтому лидером здесь всегда будут наиболее крупные регионы страны.
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