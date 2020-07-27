Женщины затеяли драку и "давили всех машиной" в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что в ночь с 26 на 27 июля женщины затеяли драку в центре Барнаула. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Один из мужчин, который стал свидетелем случившегося, рассказал, что сначала женщины стали драться, а затем начали "давить всех машиной". Уточняется, что инцидент произошел около полуночи в районе Старого базара.
Усмирять разбушевавшихся дам приехали сразу несколько экипажей полиции, вместе с ними прибыла и машина скорой помощи.
Чем закончился инцидент и пострадал ли кто-нибудь из прохожих, пока неизвестно. Подробности уточняются.
Комментарии
Что-то богаты прошедшие выходные на пьяных женщин
Так день вмф отмечали, морячки
Они же пьяные. Хорошие. Проспятся.
Им и дня ВМФ не надо. Раз видел, как одна леди на большом джипе громко сигналя проехала перекресток Ленина-С-З на красный свет. Остальные авто тормозили и пытались увернуться.
одним словом бабы....да еще и за рулем
Да этих пьяных баб развелось как тараканов. Кто им только права выдал? Они опасны как никто другой. Надо срочно ужесточить меры к тем , кто ездит в пьяном виде. -Отобрать навсегда права, посадить в тюрьму и конфисковать авто, тогда меньше будет желающих садиться за руль.