Названа самая высокооплачиваемая сфера в Алтайском крае

Управление Алтайского края по труду и занятости населения опубликовало данные о заработной плате в регионе по итогам пяти месяцев 2020 года. Средняя зарплата по краю составила 28 282 рубля.
Самый высокий уровень дохода зафиксирован у работников транспортной сферы, в том числе занятых деятельностью трубопроводного транспорта – 72 499 рублей, воздушного транспорта – 58 548 рублей, железнодорожного транспорта (грузовые перевозки) – 52 133 рубля, пишет официальный сайт региона.
Наиболее высокие темпы роста фиксируются в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий – 115,9%, области информации и связи – 113,4% и почтовой связи или курьерской деятельности – 112,1%.
Комментарии
Получают в Росгвардии, а на производстве ЗАРАБАТЫВАЮТ.
Трубопроводный транспорт. ))) Афигеть, вы Газпром зашифровали.
зарплаты в 1000 долларов наш потолок... нда....