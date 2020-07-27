В Республике Алтай предложили расширить Красные ворота, взорвав часть скал

В Улаганском районе Республики Алтай предложили расширить дорогу через Красные ворота, взорвав часть гор, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Письмо с идеей пришло в администрацию района от "Горно-Алтайавтодор". По мнению дорожников, расширение на восьмом километре трассы Акташ – Улаган – Балыктуюль, где находится природная достопримечательность, необходимо для развития инфраструктуры и района в целом.
В обращении отмечается, что существующая дорога в этом месте однополосная и не позволяет доставлять грузы длинномерным транспортом. Для расширения планируют провести точечные буровзрывные работы в окружающих проезд скалах.
Напомним, что Красные ворота – рукотворный памятник природы в Республике Алтай, который является популярной достопримечательностью у туристов. Скалы, окружающие узкий проезд, из-за обилия киновари окрашены в красный цвет.
Комментарии
Это общее заблуждение! Цвет Красных ворот никак не связан с киноварью, скалы окрашены окислами железа, как и в сотнях других мест Алтая.
Там "рукотворный памятник природы" только скалы красного цвета. Проход проложен людьми, в том числе и расширяли с помощью взрывов.