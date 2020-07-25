СМИ: в Новосибирске задержали депутата алтайского Заксобрания

Депутата АКЗС и бывшего руководителя "СтройГАЗа" Всеволода Кондратьева задержали в Новосибирске. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.
По предварительным данным, задержание может быть связано с деятельностью Кондратьева в "СтройГАЗе". В частности, с неисполнением обязательств по по договорам в Новосибирске.
При этом неизвестно, возбуждено ли уголовное дело или предъявлено ли обвинение Кондратьеву.
Кондратьев трижды избирался депутатом краевого парламента от партии "Единая Россия". Сейчас он представляет Волчихинский, Егорьевский, Рубцовский, Угловский районы.
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