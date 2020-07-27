До шести месяцев. За нелегальный техосмотр в России ввели уголовную ответственность

С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за осуществление технического осмотра автомобилей без соответствующей аккредитации, пишет ТАСС.
Правонарушение будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительными работами на срок до 480 часов, либо арестом до шести месяцев.
В экспертном центре "Деловая Россия" считают, что данные изменения приведут к увеличению давления на предпринимателей, поскольку речь идет по большей части о малом и среднем бизнесе.
"Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие и при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие", – считает руководитель центра Екатерина Авдеева.
Комментарии
А реально все знают , что тех. осмотр это такая ТУФТА.
Потеря времени и денег!!!
Все авто должны приписаны к Сто. За аварию по техническим причинам сто отвечает по закону. Хватит городить огород. Все просто.
Медведев предлагал отменить. Зря над ним смеялись
Уголовка за налоги и какой-то там тех.осмотр. Издеваетесь? Скоро каждого второго за что-нибудь можно будет посадить.
27.07.2020 15:28
- гость -
"...за что-нибудь можно будет посадить"
Все должны быть на "крючке". Повел себя неправильно - папочку достали....