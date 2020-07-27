Депутат Алтайского Заксобрания Всеволод Кондратьев 26 июля заключен под стражу по решению Советского районного суда Новосибирска. Народного избранника обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника.
Как следует из информации с сайта суда, Кондратьева просил поместить в СИЗО следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против госвласти и в сфере экономики) СУ СКР по Новосибирской области.
В итоге суд принял решение заключить Кондратьева под стражу сроком на два месяца – до 23 сентября.
Добавим, что по ч. 5 ст. 291 УК РФ Кондратьеву (если суд признает его виновным ) грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Комментарии
нормально
СК АК проморгал такую крупную рыбу
То что он из Единой России - писать нельзя, экстремизм.
Что за него, как в Хабаровске, выходить надо?
27.07.2020 14:46
- гость -
То что он из Единой России - писать нельзя, экстремизм.
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А я только подумал, открывая для прочтения,что - тоже нельзя ?
Вот она ЕДИНАЯ РОССИЯ.. А КТО ПРИЕМНОЙ МЕДВЕДЕВА В БАРНАУЛЕ РУКОВОДИТЬ БУДЕТ
На сьезд ЕР собирают
27.07.2020 14:54
CALIBR
27.07.2020 14:46
- гость -
То что он из Единой России - писать нельзя, экстремизм.
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А я только подумал, открывая для прочтения,что - тоже нельзя ?
Это называется - мыслепреступление, до 5 лет тюрьмы.
Достойные продолжатели дела Навального - бьют точечно ,респект !
27.07.2020 14:56
- гость -
Это называется - мыслепреступление, до 5 лет тюрьмы.
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С конфискацией или без ?
Он похоронил Стройгаз. Обокрал заказчиков. Настоящий депутат.
Кондратьев не тот. Этот больше на Рабиновича пахож.