Жительница алтайского села разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей

Сотрудники полиции задержали женщину 1984 года рождения по подозрению на грабеж. В органы обратилась пенсионерка, которая сообщила о преступлении.
По предварительным данным, в один из домов в селе Шелаболиха пришла женщина и стала требовать с 83-летней хозяйки деньги. Получив отказ, гостья повалила пенсионерку на пол и стала угрожать ей убийством. Старушка отдала злоумышленнице 170 рублей, но та осталась недовольна, разбросала все вещи, чтобы найти что-нибудь еще. Денег и ценностей у пожилой хозяйки дома не оказалось, тогда нападавшая повредила телефон, подперла входную дверь и скрылась.
Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в МВД.
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