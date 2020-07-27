Две экзотические политсилы выдвинули своих кандидатов на довыборы в Алтайское Заксобрание. По барнаульскому округу № 26 за единственный мандат поборется представитель "Партии прогресса", а по бийскому № 31 – "Партии за справедливость!". Шансов на то, чтобы собрать подписи и зарегистрироваться, у них практически нет. Тем не менее за год до выборов в Госдуму и АКЗС это попытка хоть как-то заявить о себе.

От ЕР до самовыдвиженцев

По состоянию на 27 июля, уже известны фамилии большинства участников осенней кампании. Самым конкурентным оказался округ № 26 (часть Октябрьского района Барнаула). Здесь кандидатов выдвинули "Единая Россия" (Артем Шамков), КПРФ (Антон Арцибашев), ЛДПР (Александр Мокров), "Справедливая Россия" (Павел Иванченко), "Яблоко" (Александр Гончаренко) и уже упомянутая выше "Партия прогресса". Ее представляет малоизвестный в регионе 21-летний Сергей Аргузов.

Последнему придется собирать подписи в свою поддержку (как минимум 1805), причем нужно это успеть сделать до 1 августа. Такие же условия и для самовыдвиженцев. Их по барнаульскому округу заявилось трое (Андрей Крылов, Дмитрий Трегуб и Марина Василенко).

Куда спокойнее в двух других округах, где на 13 сентября также назначены довыборы.

Так, по округу № 31 (часть Бийска) за мандат поборются Григорий Бахтин ("Единая Россия"), Елена Речкова ("Справедливая Россия"), Евгений Хорошилов (КПРФ), Светлана Кириллова (ЛДПР), а также представитель "Партии за справедливость!" Илья Соколов, которому недавно исполнился 21 год.

По округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) конкурентами стали Елена Афанасьева ("Справедливая Россия"), Максим Кочев ("Единая Россия"), Татьяна Медведева (КПРФ) и Людмила Цивилева (ЛДПР).

А что там на селе?

Кроме довыборов в АКЗС, жителей отдельных территорий Алтайского края ждут муниципальные кампании в сентябре. Избирателям предстоит определиться с главами сельсоветов (будет выбрано около 30 человек). Всего же в регионе планируется разыграть около 350 мандатов на всех уровнях.

Полностью обновят состав горсобрание Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский. Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Также пройдут довыборы депутатов в Заринское горсобрание и Каменский горсовет.

Интересно, что на ЕДГ перенесли выборы в органы местного самоуправления Алтайского края, голосование на которых отложили из-за пандемии в апреле-мае.

Речь идет о четырех избирательных кампаниях: 13 сентября пройдут выборы главы Соусканихинского сельсовета Красногорского района, досрочные выборы глав Белоглазовского сельсовета Шипуновского района, Жилинского сельсовета Первомайского района и Санниковского сельсовета Первомайского района (привлек внимание всей России после визита сюда прошлой осенью на тот момент премьера Дмитрия Медведева).

Кроме того, в Новозыковском сельсовете (Красногорский район) пройдет референдум "по введению и использованию средств самообложения". Местным жителям предстоит ответить на вопрос: согласны ли они ежегодно скидываться по по 250 рублей, чтобы направить деньги чистку свалок, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, благоустройство кладбищ, скашивание сорной и карантинной растительности на территориях общего пользования. Для положительного решения на референдум должны прийти не менее половины зарегистрированных избирателей, из них более 50 % должны высказаться "за".

Опять дворы и песочницы?

Между тем до сих пор под вопросом, как именно пройдет осенняя кампания в Алтайском крае. Дело в том, что 24 июля Госдума в окончательном чтении приняла поправки в избирательное законодательство, согласно которым голосование на выборах может проходить досрочно (но не более трех дней подряд). Таким образом в случае с сентябрем выборы могут уложиться в интервал с 11 по 13-е число.

Решение о проведении такого голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум, опираясь в том числе и эпидемиологическую обстановку в регионе.

Какое решение примет крайизбирком, пока неизвестно, amic.ru обратился за официальным комментарием к руководителю КИК Ирине Акимовой.

Электорат продолжает "редеть"

Количество избирателей в Алтайском крае уменьшилось по итогам первой половины 2020 года более, чем на 9 тысяч человек.

Так, если на 1 января 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано 1 822 538 избирателей, то уже через полгода их число составило 1 813 470.

Очевидно, причины сокращения электората связаны со смертностью и оттоком населения из региона.

Самым многочисленным по количеству потенциальных избирателей в Алтайском крае остается Индустриальный район Барнаула, на территории которого на 1 июля проживало 178 009 горожан, наделенных активным избирательным правом. Меньше всего имеющих право голоса в Суетском районе – 3543.