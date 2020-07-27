В Барнауле определили подрядчика для благоустройства общественных территорий

ООО "СК "Город" признано победителем аукциона на определение подрядчика для благоустройства общественных территорий. Окончательная стоимость работ составила 49,6 млн рублей, пишет пресс-центр мэрии.
Работы будут выполнены в зеленой зоне на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, а также в парке "Изумрудный", где планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Также из краевого бюджета в этом году выделены средства на высадку 400 деревьев. В мэрии отмечают, что в дальнейшем парк ждет реконструкция, которая продлится несколько лет.
На пересечении Взлетной и Ускова выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, установят малые архитектурные формы, лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца. Кроме того, здесь установят систему наружного освещения.
Работы должны быть выполнены до 1 ноября.
Комментарии