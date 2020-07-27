Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель автобуса сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в районе дома №136 на Павловском тракте. Ребенок жив и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
В ГИБДД рассказали, что инцидент произошел около 15:05. Мужчина 1985 года рождения, управляя автобусом Hyundai, допустил наезд на мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и напоминают, что при использовании самокатов или других средств передвижения нужно строго соблюдать правила безопасности.
Комментарии
Таксисты и водители автобусов думают раз на самокате или на велосипеде на пешеходном переходе, то можно сбивать.
Они думают. Смешно.
То есть водитель автобуса поехал на свой красный?
Если переход регулируемый, то кто из них на красный ехал?
Это человек. Водители наглеют от безнаказанности.
Самокатчики появляются на ПП очень неожиданно, на скорости вылетая с тротуара. Еле успеваешь оттормозиться перед ПП. И ещё что-то там возмущаются, мол куда прешь. Не оправдывая водителя, тем не менее хочу сказать, что 90% самокатчиков ведут себя на дороге очень легкомысленно
мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на самокате.
На красный пересекал?
27.07.2020 16:56
- гость -
тоже хочется в кадык ударить
Слез с самоката - и ножками перешел, это пешеходный переход. Если едешь на нем, неважно, велосипед, самокат - уже транспортное средство, уже по пешеходному переходу пересекать не имеешь права, преимущества как у пешехода не имеешь.
Но тут вроде регулируемый говорят, странно однако, кто-то на красный перся.
27.07.2020 17:15
Гость
Как это неожиданно? Чё видимость ограничивается бордюром у дороги? Дальше напрочь ничего не видно????!!!
Непонятно, кто на красный поехал, маловероятно, что автобус , может и ребенок выскочил, конечно, должен был перейти ножками. Видимость могла быть и ограничена, мало ли чем, паркуются часто у пешеходного перехода. Надеюсь, без тяжких телесных.