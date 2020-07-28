Российский предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, покидает лейбл Black Star. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
По словам самого Тимати, это решение не является спонтанным, а долго обсуждалось в коллективе. При этом, по информации некоторых СМИ и телеграм-каналов, причиной ухода из лейбла могли стать напряженные отношения с другими учредителями из-за обременительных контрактов артистов.
Тимати оставляет за собой доли в каршеринге, бургерах и автомойке, а фитнес-клубы и салоны красоты полностью перейдут к нему в собственность.
Сообщается, что останавливаться в бизнесе Тимур не собирается и намерен открыть собственную структуру.
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