Ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края оценили в 700 млн рублей

В Алтайском крае завершается прием документов от хозяйств, пострадавших от засухи, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев на аппаратном совещании краевого правительства в понедельник, 27 июля.
"Документы оформили 209 хозяйств из 30 районов. На 27 июля площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров. По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей. В числе обратившихся хозяйств 12 подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров", – доложил министр и добавил, что все документы по засухе представят в Минсельхоз России 1 августа.
Чеботаев также рассказал о текущей уборочной кампании в регионе. По его словам, зерновые и зернобобовые культуры убрали с 83 тысяч гектаров – в прошлом году такой объем работ аграрии выполнили только к середине августа.
При этом валовой сбор зерна в крае составил порядка 150 тысяч тонн. Сейчас продолжается уборка озимых, а также яровых культур. Кроме того, аграрии уже заготовили 43% сена и 50% сенажа, а кормообеспеченность составляет 38% от потребности.
Комментарии
Фермеры, что там у вас с картошкой?..
вот облом-то, неделю назад "аграрии" визжали о миллиардах ущерба, оказалось, что столько и не сеяли? )))
а им все плохо, то корова обосрет то плетнем придавит
то дожди льют, то солнца много
вы уже определитесь?
как в славном городе маракеш выращивают замечательную морковь, лук и не ноют?