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Стало известно, когда "Динамо-Барнаул" начнет новый сезон

, ИА "Амител"
Алтайские футболисты стартуют с выездных матчей
Фото: fcdb.ru

Фото: fcdb.ru

Стали известны соперники ФК "Динамо-Барнаул" по стартовым матчам предстоящего сезона Олимп-Первенства России среди команд ПФЛ четвертой группы.

В первом туре, 9 августа, "Динамо" в Новотроицке сыграет против местной "Носты". 12 августа барнаульцы проведут гостевой поединок против "Оренбурга-2". 23 августа "Динамо" на своем стадионе примет пермскую "Звезду". Затем 26 августа барнаульцы дома сразятся с "Тюменью".

Кроме того, 19 августа алтайские футболисты в матче Кубка России встретятся с "Новосибирском". Где состоится игра, решит жеребьевка, которую проведет Российский футбольный союз в начале августа.

Как уже сообщал amic.ru, поскольку зону "Восток" Первенства ПФЛ расформировали, барнаульцы будут играть в зоне "Урал-Приволжье".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.07.2020 10:41
- гость -

вот народу то будет

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