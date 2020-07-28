Стало известно, когда "Динамо-Барнаул" начнет новый сезон

Стали известны соперники ФК "Динамо-Барнаул" по стартовым матчам предстоящего сезона Олимп-Первенства России среди команд ПФЛ четвертой группы.
В первом туре, 9 августа, "Динамо" в Новотроицке сыграет против местной "Носты". 12 августа барнаульцы проведут гостевой поединок против "Оренбурга-2". 23 августа "Динамо" на своем стадионе примет пермскую "Звезду". Затем 26 августа барнаульцы дома сразятся с "Тюменью".
Кроме того, 19 августа алтайские футболисты в матче Кубка России встретятся с "Новосибирском". Где состоится игра, решит жеребьевка, которую проведет Российский футбольный союз в начале августа.
Как уже сообщал amic.ru, поскольку зону "Восток" Первенства ПФЛ расформировали, барнаульцы будут играть в зоне "Урал-Приволжье".
Комментарии
вот народу то будет